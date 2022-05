"Alghero Music Spotlight", tre giorni di contest e concerti

Fulminacci, Ariete, Ditonellapiaga e La rappresentante di lista: sono i nomi di spicco di "Alghero Music Spotlight", la tre giorni di happening musicale, cui è abbinato un contest nazionale per la scoperta di nuovi talenti, che dal 9 all'11 settembre si svolgerà all'Anfiteatro Maria Pia di Alghero. La manifestazione, ideata da Massimo Bonelli e Francesco Fiore, e organizzata in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, è stata presentata in videoconferenza. "È un progetto triennale che ha l'ambizione di diventare un evento fisso, a caratura nazionale", hanno spiegato gli organizzatori.

Il primo passo è il contest, già aperto, al quale gli artisti possono iscriversi fino al 31 luglio tramite il sito internet del festival, e avere così la possibilità di partecipare alle tre serate che si svolgeranno a settembre in Sardegna. Dall'1 agosto al 4 settembre la direzione artistica dell'Alghero Music Spotlight valuterà le proposte e sceglierà i tre vincitori che apriranno le serate del festival. Ogni serata si esibiranno sul palco diversi artisti, con il finale riservato ai nomi più gettonati: il 9 settembre chiuderà il concerto Fulminacci, il 10 Ariete e l'11 doppia star, Ditonellapiaga e il gruppo La rappresentante di lista.

Alghero Music Spotlight trasformerà per tre giorni l'Anfiteatro di Maria Pia in un vero parco della musica, dove si potrà anche bere e mangiare con le specialità dell'enogastronomia locale. "È una formula nuova di evento per Alghero e per il periodo in cui si svolgerà è rappresentativo di ciò che la nostra città vuole essere per lo spettacolo e per il turismo", ha commentato il sindaco di Alghero, Mario Conoci. I biglietti per assistere al festival sono già in vendita al prezzo di 20 euro per ciascuna serata.