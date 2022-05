Polo: a fine giugno ritorna il Challenge Costa Smeralda

Ritorna per la seconda volta, dal 28 giugno al 2 luglio, il Costa Smeralda Italia Polo Challenge, torneo internazionale di polo che si svolge nel campo sportivo di Abbiadori e che ha riportato l'eccellenza di questo sport in Sardegna dopo 11 anni di assenza. Quest'anno sarà il Grand Hotel Poltu Quatu il quartier generale di giocatori e organizzatori provenienti da tutto il mondo, che si raduneranno in Costa Smeralda. L'edizione dello scorso anno era stata vinta dal team Petra Bianca composto dal britannico Riccardo Paganelli e dai fratelli argentini Jeronimo e Bautista Fanelli.

"La collaborazione con l'organizzazione dell'Italia Polo Challenge rientra nell'ambito di un ampio progetto di strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale - afferma Rafael Torres, Ceo di Girama Hospitality, che dal 2021 gestisce Poltu Quatu -. Tante le novità messe in campo per questa stagione che si prefigura sotto i migliori auspici, con richieste e prenotazioni già registrate non solo per l'alta stagione ma anche per i mesi cosiddetti di spalla".

Poltu Quatu - porto nascosto, in dialetto gallurese - è il borgo affacciato sul mare nel nord della Sardegna, immerso nella natura della Costa Smeralda, con tutti i servizi a portata di mano che si snodano lungo il fiordo naturale di fronte a La Maddalena. Quest'anno il Grand Hotel Poltu Quatu festeggia i 20 anni di attività.