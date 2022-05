Oristano, orti urbani saranno curati da famiglie e anziani

Trentotto orti urbani a Torangius assegnati dal Comune di Oristano in via Anglona. Per tre anni i lotti saranno curati dagli anziani (10), dalle famiglie (38) e dalle associazioni (1) con il pagamento di un canone annuo che va dai 25 ai 40 euro a seconda delle dimensioni del terreno concesso. Alcuni campi saranno curati in condivisione da più assegnatari.

Il progetto è nato negli anni passati su iniziativa dell'assessorato all'Ambiente e si è rivelato molto utile - spiega l'amministrazione - per aiutare le famiglie a combattere la crisi, favorendo l'integrazione e la partecipazione. I terreni saranno utilizzati per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto di quanto disposto dal regolamento comunale.

Il progetto è nato - fa sapere il Comune - anche per favorire la riqualificazione di aree dismesse e terreni agricoli inutilizzati, arginando il consumo di territorio, mitigando le situazioni di marginalità e degrado e migliorando il paesaggio urbano. Tra gli obiettivi anche la formazione dei cittadini verso una cultura della qualità dei prodotti alimentari per un'alimentazione sana e sicura.