Strade: riparte iter progettazione Statale 554 a Quartu

Riparte il progetto di rifacimento della Statale 554 a Quartu Sant'Elena. in seguito a una rimodulazione integrativa delle prestazioni previste all'interno dell'originario capitolato contrattuale, l'amministrazione comunale ha disposto la ripresa del servizio di progettazione esecutiva che comprende la realizzazione di tre rotatorie, la sistemazione degli asfalti e la viabilità complementare. La progettazione era rimasta sospesa dal 2019 in seguito all'emergere della necessità di un'integrazione d'indagine riguardante studi geotecnici ambientali e la redazione del Put (Piano utilizzo delle terre).

L'amministrazione, in seguito a puntuale interessamento e verificata l'acquisizione delle necessarie integrazioni connesse al progetto - spiega una nota - ha redatto nei giorni scorsi un apposito verbale, controfirmato dall'impresa appaltatrice, in cui si dispone la ripresa del servizio di progettazione esecutiva e si invita l'ATI affidataria a riprendere, con decorrenza immediata, tutte le attività per la redazione della progettazione esecutiva. All'interno del verbale è anche fissato il cronoprogramma di esecuzione delle differenti prestazioni contrattuali e integrativi propedeutiche alla consegna del progetto esecutivo, calcolato in circa quattro mesi.