Si rifiuta di uscire da bar e mostra arma,vigilante indagato

Ha mostrato la pistola che aveva sotto il giubbotto per intimidire i gestori del bar al molo dogana del porto di Cagliari che volevano allontanarlo. Una guardia giurata è stata denunciata dai carabinieri per minaccia aggravata. Sequestrata la pistola e 65 cartucce, 15 delle quali contenute nel caricatore dell'arma.

L'episodio è avvenuto in piena notte. Il vigilante si trovava all'interno del bar dove era in corso una festa privata. I titolari, secondo quanto ricostruito dai militari, intorno alle 2 gli avrebbero detto di allontanarsi e lui in tutta risposta gli avrebbe mostrato la pistola.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno identificato la guardia giurata e sequestrato pistola e munizioni.