Nas in centro di medicina estetica, trovati farmaci scaduti

Blitz dei carabinieri del Nas in uno studio di medicina estetica di Cagliari, sequestrate 16 confezioni di farmaci scaduti.

Gli specialisti dell'Arma, nei giorni scorsi, hanno eseguito una serie di controlli all'interno dei centri in cui vengono svolte attività di "crioterapia" con utilizzo di criocabine o criocamere. Nello studio di medicina estetica di Cagliari i carabinieri hanno trovato le confezioni di farmaci scaduti potenzialmente pericolosi per la salute, per un valore di 200 euro e tante altre confezioni di farmaci validi.

Le 16 confezioni di farmaci per un valore complessivo di 200 euro sono state sequestrate e il titolare multato.