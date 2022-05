Liberu: la nuova segretaria è l'avvocata Giulia Lai

Cambio al vertice pe ril movimento indipendentista Liberu che ha celebrato a Nuoro il III Congresso nazionale. A guidare il partito sarà una donna: la nuova Segretaria nazionale eletta è infatti Giulia Lai, giovane avvocata quartese.

La nuova direzione nazionale è composta dalla sassarese Caterina Tani, dal nuorese Riccardo Sanna e dal bonorvese Salvatore Sechi. Nei prossimi giorni gli organismi territoriali procederanno all'elezione di tutte le cariche direttive locali.

Il dibattito congressuale ha approfondito le tematiche della" lotta per la liberazione nazionale e sociale del popolo sardo, anche alla luce delle problematiche inerenti l'occupazione militare, le nuove servitù legate all'assalto indiscriminato e incontrollato delle fonti da energia rinnovabile, le tematiche della produzione agricola in difficoltà perenne nonostante il cronico bisogno di superare il deficit dell'importazione agroalimentare, la crisi economica dilagante e un assetto politico, sociale ed economico strutturato più per essere utile ai bisogni dell'Italia che per servire gli interessi del popolo sardo".