Ai piedi del Limbara nasce un museo di arte contemporanea

Nasce ai piedi del monte Limbara un museo "en plein air" di arte contemporanea. Da maggio a novembre nel bosco di Curadureddu si svilupperà "Organica 2022", museo di arte ambientale all'aperto dove fioriranno mostre, laboratori, performance, happening, concerti e appuntamenti di trekking culturale dedicati alla scoperta dei luoghi, delle eccellenze del territorio e alla riflessione sui temi della sostenibilità.

"Organica - museo di arte ambientale nel Parco del Limbara" è un progetto dell'associazione culturale Tramedarte, curato dal critico d'arte Giannella Demuro, e per questa edizione propone Dodici mostre dedicate all'arte contemporanea, alla fotografia naturalistica e all'ambiente, sfruttando anche gli spazi del Centro per la Documentazione sull'Ambiente e sul Paesaggio (Cedap), con le opere di sei artisti visivi Giovanna Sechi, Giuseppe Loi, Daniela Frongia, Giusy Calia, Josephine Sassu e Gianni Nieddu. Accanto a loro i fotografi Annemarie Kroke, Roberto Graffi, Francesca Salaris e il gruppo composto da Riccardo Abozzi, Bobore Frau, Paolo Griva, Michele Santona, Edoardo Simula, Franco Porcheddu.

In programma anche il progetto speciale dedicato al naturalista tempiese Michele Tamponi. Tra giugno e ottobre 2022 gli artisti Pierluigi Calignano, Cristina Meloni e Giorgio Urgeghe realizzeranno 3 nuove opere da installare in permanenza nel Museo. Contestualmente alla realizzazione di ogni opera, il programma prevede una serie di eventi dedicati, laboratori e incontri con gli artisti, che permetteranno al pubblico di conoscere più da vicino il progetto e i suoi protagonisti; visite guidate e trekking culturali alla scoperta del Museo e delle specificità e peculiarità naturalistiche del territorio in compagnia di critici d'arte, naturalisti e esperti della flora e fauna del Parco del Limbara.

Tanti gli eventi collaterali, concerti, performance musicali e laboratori creativi in programma nel bosco, legati a festival e circuiti regionali e nazionali di musica, arte e territorio.

Primo appuntamento il 22 maggio con l'inaugurazione della mostra di Giovanna Secchi e l'esposizione Dialoghi con la natura.