Paura a Quartu, case evacuate per un incendio di auto

Abitazioni evacuate e alcune persone intossicate visitate dai medici del 118. Momenti di paura durante la notte a Quartu Sant'Elena, nella Città metropolitana di Cagliari. Un incendio ha distrutto due automobili che erano parcheggiate sotto i piani pilotis di una palazzina al numero 5 di via Bulgaria. Il fuoco ha annerito le pareti esterne dello stabile e il fumo è entrato nelle abitazioni. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze del 1118.

Le famiglie dei primi piani del palazzo sono state fatte uscire e alcuni di loro, che avevano respirato fumo, sono stati visitati dai medici del 118. Le fiamme sono state spente dopo circa un'ora. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate, la polizia ha avviato le indagini.