Una pista ciclabile per la spiaggia di Ezzi Mannu a Stintino

Una pista ciclabile che dalla strada provinciale numero 34 arriva sino alla spiaggia di Ezzi Mannu a Stintino: è quanto prevede il progetto definitivo approvato dal Comune di Stintino.

La pista, per la realizzazione della quale è previsto un finanziamento di 800mila euro della Rete metropolitana, come da schema del progetto sarà realizzata su due corsie monodirezionali su entrambi i lati della carreggiata, per un tratto di circa 3 km e mezzo. Una volta terminata, la pista consentirà anche un accesso pedonale al mare. I lavori, inoltre, permetteranno un allargamento della carreggiata, così anche da consentire una migliore viabilità.

"Questo intervento - afferma il sindaco di Stintino, Antonio Diana - permetterà di riqualificare e migliorare l'accesso alla spiaggia. Inoltre sarà possibile valorizzare la borgata di Ezzi Mannu e la spiaggia, interessata anche da un progetto speciale in fase di elaborazione".

La pista, che sarà di colore rosso e dotata di segnaletica orizzontale e verticale, si aggiunge al sistema di ciclabili che il Comune ha realizzato nel tempo: quella che congiunge il paese con la spiaggia della Pelosa, quindi quella che unisce il centro abitato con le Saline e da qui sino a Ezzi Mannu. Tutte piste che permettono una fruizione naturalistica del litorale affacciato sul golfo dell'Asinara. Sono previsti ampliamenti per la prosecuzione del percorso verso Pazzona e lo stagno di Pilo.

Il progetto definitivo, per concludere il suo iter, in questi giorni è stato presentato in conferenza di servizi.