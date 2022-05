Tra gusto e turismo il tonno torna protagonista a Carloforte

Una sfida gastronomica tra chef di 4 Paesi, cooking show con grandi chef, degustazioni, incontri e intrattenimento all'insegna del tonno rosso di qualità che da secoli si pesca nella tonnara dell'isola di San Pietro, in Sardegna. Dal 2 al 5 giugno 2022 ritorna a Carloforte il "Girotonno - Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno", alla sua diciottesima edizione, la manifestazione organizzata dal Comune in partnership con l'agenzia Feedback.

Momento centrale sarà sempre la gara gastronomica internazionale, l'International Tuna Competition, alla quale parteciperanno chef provenienti da Italia, Giappone, Colombia e Libano che prepareranno ricette a base di tonno cotto e crudo.

La squadra italiana sarà guidata da Davide Atzeni, chef e patron del Coxinendi il ristorante davanti al castello di Sanluri, nel cuore del Medio Campidano e Mauro Ladu, chef patron dell'osteria Abbamele a Mamoiada (Nuoro). A rappresentare il Libano Richard Abou Zaki, chef e patron del ristorante Retroscena di Porto San Giorgio (Fermo), una stella Michelin. La Colombia sarà in gara con Jose Narbona Rodriguez, executive chef di Mitù, ristorante colombiano nel cuore di Milano, mentre Roberto Okabe, chef e patron del ristorante Finger's a Milano, gareggerà per il Giappone.

Ad assaggiare le ricette in gara ci sarà una giuria tecnica di giornalisti, esperti e opinion leader. Il programma della rassegna darà spazio anche ai live cooking che valorizzeranno tutte le ricette a base di tonno, interpretate da chef italiani e internazionali: lo chef Hirohiko Shoda, personaggio televisivo e radiofonico, autore di libri e di format tv, e grandi chef stellati: Cristina Bowerman, Gianfranco Pascucci e Francesco Stara, tutti con una stella Michelin. A rappresentare la Sardegna ci saranno Luigi Pomata, dell'omonimo ristorante di Cagliari, Roberto Serra, del ristorante Su Carduleu di Abbasanta (Oristano) e Secondo Borghero, del ristorante Tonno di Corsa di Carloforte.