Covid: contagi e ricoveri di nuovo giù in Sardegna

Altri due decessi per Covid in Sardegna dove si registrano 1.134 ulteriori casi confermati di positività (circa 300 in meno rispetto all'ultima rilevazione) di cui 961 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6073 tamponi con un tasso di positività che scende da oltre il 22% al 18,6%.

Tornano a diminuire anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-1 su un totale di 10) e quelli in area medica (-15) che ora sono 241.

Crescono invece di 188 sono i casi di isolamento domiciliare ( 24113).

I due morti sono una donna di 94 anni e un uomo di 88, entrambi residenti in provincia di Oristano.