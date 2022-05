Camion finisce in acqua e si ribalta, illeso il conducente

Non ha riportato gravi ferite, ma solo qualche contusione il conducente dell'autoarticolato carico di generi alimentari che questa notte è finito fuori strada, cadendo nello specchio d'acqua che collega lo stagno al mare nella zona industriale Cirras a Santa Giusta (Oristano).

L'incidente è avvenuto intorno alle 4,30. L'autotrasportatore, per cause non accertate, ha perso il controllo del mezzo pesante che dopo aver urtato e divelto il guardrail, è caduto in acqua, inclinandosi su un lato. Il conducente è rimasto sull'abitacolo.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno soccorso il camionista e messo in sicurezza l'area.

Si attende nelle prossime ore l'arrivo sul posto di una gru privata che recuperi il mezzo e di personale che lo svuoti da tutti i generi alimentari. I vigili del fuoco stanno verificando l'eventuale sversamento di idrocarburi in acqua.