Bonificata dai detriti di amianto la spiaggia del Poetto

"Buone notizie per il tratto cagliaritano della spiaggia del Poetto". E' stata, infatti, completata la rimozione dei detriti edilizi contenenti amianto, materiale cancerogeno, pericoloso per la salute e l'ambiente, ritrovati nelle scorse settimane nel tratto di spiaggia compreso fra lo stabilimento balneare Il Lido e il chiosco Malibù e oggetto di un'istanza di bonifica ambientale inoltrata dall'associazione ecologista Gruppo d'intervento Giuridico (GrIG) al Comune di Cagliari, alla Guardia costiera, ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Lo annuncia la stessa associazione.

Le operazioni di bonifica ambientale si sono svolte dal 22 al 27 aprile 2022, conseguentemente sono stati rimossi e avviati a smaltimento controllato ben 10 chilogrammi di detriti contenenti amianto (eternit).

La spiaggia del Poetto, appartenente al demanio marittimo e tutelata con i vincoli paesaggistico e di conservazione integrale, ha subito e subisce vari fattori di degrado (prima risalenti prelievi di sabbia e più recenti ripascimenti disastrosi, maleducazione, cafonate) e già nel 2012 fu teatro di un'ampia operazione di bonifica ambientale da detriti di amianto.

Il GrIG esprime "soddisfazione e plauso per la rapida operazione di bonifica che restituisce qualità ambientale al Poetto".