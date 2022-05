Strade: nuova bretella ex 131 a Sassari, via ai lavori

Sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova bretella stradale per collegare la provinciale 60, "Buddi-Buddi", con la ex 131, all'altezza del rione di Sant'Orsola, alle porte di Sassari.

L'appalto da 7,4 milioni di euro è stato aggiudicato dalla Provincia di Sassari all'impresa Ser.Lu Costruzioni di Cagliari, che ha aperto i cantieri.

L'opera è stata presentata questa mattina durante un sopralluogo dal commissario straordinario della Provincia, Pietrino Fois, dal dirigente del settore viabilità, Giovanni Milia, il sindaco di Sassari, Nanni Campus, i progettisti e i rappresentati della SerLuc.

Il nuovo tratto stradale, il cui progetto definitivo risale al 2009, sarà lungo 1,7 km, di cui 300 metri saranno un viadotto con 10 campate per scavalcare la vallata del rio Sant'Orsola e la linea ferroviaria. I lavori dovrebbero essere terminati, da contratto, in due anni.

"È un'opera di grande importanza per Sassari, che consentirà di decongestionare il flusso di auto in ingresso dal lato nord della città", commenta Pietrino Fois. "Recuperare i finanziamenti necessari per realizzarla non è stato facile perché si è trattato di mettere insieme fondi statali, regionali e provinciale. Ora i lavori sono finalmente iniziati e fra due anni la città avrà un'infrastruttura attesa da oltre 10 anni".

Il percorso della nuova bretella inizia dalla Buddi Buddi, più o meno all'altezza del cavalcaferrovia e del "Bar Graziella", attraversa le campagne di Sant'Orsola sfiorando il quartiere e sbocca sulla 131 all'altezza della rotatoria per Predda Niedda.