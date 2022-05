Raccolta imballaggi di plastica, Sardegna regione virtuosa

Trentaquattro chili di imballaggi in plastica raccolti pro capite in Sardegna. L'isola è la più virtuosa in Italia davanti all'Umbria (32). E supera di gran lunga la media nazionale di 24,9 chili. Sono i numeri della raccolta di Corepla. Continua a crescere la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nel 2021: la raccolta, a livello nazionale conferita ai Centri di selezione è stata di 1.475.747 tonnellate, con un aumento del 3% rispetto al 2020. Anche quest'anno un nuovo record in termini di quantità trattata.

Il servizio di raccolta e riciclo è ormai capillare in tutto il Paese: sono 7.583 i Comuni serviti (96%) con il coinvolgimento del 98% dei cittadini. "Gli italiani - dichiara il presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo - stanno mettendo un impegno notevole per differenziare i rifiuti in modo corretto, grazie anche alle iniziative messe in atto da Comuni e Imprese. I numeri emersi oggi attestano che la strada è quella giusta; ora però è necessario uno sforzo ulteriore da parte di tutti per mantenere l'eccellenza che abbiamo raggiunto in termini di percentuale di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di avvio a riciclo. Noi continueremo a mettere a disposizione del Paese la nostra competenza ed esperienza per costruire sui traguardi di oggi, gli ambiziosi obiettivi di domani".