Pnrr: Boschi, preoccupati per insufficienza risorse Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - "L'attesa per le risorse del Pnrr è pienamente giustificata. La nostra preoccupazione è che non possano essere sufficienti per la Sardegna". Lo ha detto a Cagliari la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, a margine della giornata conclusiva della scuola di formazione politica dei Riformatori sardi.

La preoccupazione riguarda in particolare i fondi per il trasporto anche ferroviario. "Ci sono zone in cui la carenza è evidente, penso al Nuorese", ha detto Boschi. In generale, ha chiarito, "a noi interessa per questo territorio un'idea di sviluppo sostenibile che sia legato alle eccellenze che questa regione può esprimere, in particolare nei campi del turismo e della cultura". In ogni caso, "è necessario migliorare le infrastrutture, altrimenti le imprese faticano a crescere", ha concluso l'esponente di Iv. (ANSA).