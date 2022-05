Covid: contagi e ricoveri in lieve risalita in Sardegna

Contagi Covid in leggera risalita in Sardegna dove si registrano 1.409 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1236 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 1.272 dell'ultima rilevazione (+137). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.271 tamponi con un tasso di positività del 22,4% (+3%).

Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica, in tutto 256 ( + 5), mentre resta invariato quello nei reparti di terapia intensiva (11). Incremento di 256 unità anche per i casi di isolamento domiciliare (23.925 ). Infine sono 4 i decessi: due donne di 83 e 84 anni e due uomini di 66 e 81 residenti in provincia di Oristano.