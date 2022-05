Quartu risparmia 300 mila euro con 10mila lampade led

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 12 MAG - Nuove lampade a led a Quartu: previsti 10mila punti luce. Con due obiettivi: illuminazione capillare in tutta la città e risparmio, soprattutto in considerazione degli aumenti dei costi dell'energia. Un progetto pronto a prendere avvio grazie all'accordo tra il Comune e il Gruppo Engie, la società che si occupa delle luci in città. Il piano riguarda anche le lottizzazioni del litorale e i parchi.

I lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento garantiranno un miglioramento degli standard normativi e illuminotecnici. In sostanza si avranno benefici in termini di riduzione dell'inquinamento luminoso e delle emissioni di CO2 (per un totale di 988 tonnellate annue) e una consistente moderazione di consumo energetico, calcolato in un 60% in meno rispetto allo stato attuale. Conseguenze che in termini economici significano un risparmio per le casse comunali pari a 300mila euro all'anno.

"Siamo soddisfatti per l'avvio di questo progetto, realizzato in collaborazione con il partner Engie, perché ci permette di risparmiare annualmente una somma importante, o meglio liberare risorse da destinare ad altri servizi e altri progetti - ha spiegato il vice sindaco e assessore all'Ambiente Tore Sanna -.

Grazie alle nuove tecnologie in via di introduzione otterremo ogni anno nuove economie, pari a 988 tonnellate per quanto riguarda il CO2 e 486 tonnellate per ciò che concerne il petrolio".

Il programma prevede il completamento del progetto entro la fine dell'anno, compreso l'intervento riguardante il controllo degli impianti da remoto. Allo stato attuale i corpi illuminanti sono 10.795, ma grazie alle ottimizzazioni energetiche ed illuminotecniche saranno sostituiti con n. 10.701 apparecchi Led di diverse tipologie e dei nodi necessari all'integrazione del sistema di telecontrollo. Saranno garantiti interventi e ripristini più rapidi. Con inevitabili riflessi per la sicurezza del traffico stradale e della viabilità pedonale. (ANSA).