Musica: il Festival del Mediterraneo riparte da Alghero

Domenica 15 maggio ad Alghero si alza il sipario del "Festival del Mediterraneo - Rassegna di musica e cultura in Sardegna". La manifestazione, organizzata e promossa dall'associazione Arte in Musica, si protrarrà fino a novembre e si caratterizzerà per gli appuntamenti musicali della Rassegna Internazionale Organistica, giunta alla 22/a edizione e unica in Sardegna, con tappe in diverse località, da Sassari ad Alghero, da Lanusei ad Ozieri, da Aggius a Galtellì e Orosei, a cui si aggiungeranno serate nella Penisola.

Il Festival comprenderà anche i concerti "Riviera del Corallo", mentre per le ultime settimane dell'anno è già programmata la riproposizione dell'evento della tradizione catalana "El Senyal del Judici". La Rassegna Organistica è inoltre partner di altre kermesse, come il "Festival Internazionale Organistico Lucio Tummeacciu", che ha preso il via il 7 maggio ad Arzachena, e i concerti "Meditazioni musicali", che lo scorso 30 aprile hanno esordito a Como.

Il primo appuntamento è per domenica 15 maggio, nel Duomo di Alghero, dove alle 19,30 si terrà il concerto "Le donne di Puccini…" del duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice, appuntamento inserito negli eventi "Riviera del Corallo". Il secondo evento del Festival è in programma a Sassari venerdì 3 giugno nella basilica del Sacro Cuore con il primo concerto della Rassegna Internazionale Organistica, una serata dedicata alle composizioni di Marco Enrico Bossi. Protagonisti saranno l'organista Andrea Macinanti e la Corale Vivaldi diretta da Daniele Manca.