Mondiali pizza a squadre, Team Cagliari conquista l'argento

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAG - La Sardegna, con il Team Cagliari, arriva seconda ai campionati mondiali di pizza a squadre. Gli chef- pizzaioli, i cagliaritani Emiliana Scarpa del ristorante su chiatta galleggiante di Su Siccu "Sea Flower", Giuseppe Viola di "Zio Ciro" a Muravera e Marco Mulas di Senorbì della pizzeria bistrot "Etrigu" di Cagliari, hanno rappresentato l'Isola a Palermo. La prima edizione della competizione si è svolta all'interno della quattro giorni dell'Expocook, fiera dedicata alla ristorazione, in programma fino al 12. Al primo posto si è classificato il Team Impastatori italiani composto fa Luca Cillo, Matteo Frisa e Giuseppe Carbone.

Dal secondo gradino del podio i tre sardi hanno fatto sventolare la bandiera dei quattro Mori. "Abbiamo tenuto alto il nome di Cagliari con in bella mostra lo stemma della città cucito nelle nostre divise. Il Comune ha creduto in noi e ci ha concesso il patrocinio, siamo contenti di esserci fatti onore", commentano. Il team del capoluogo isolano ha proposto la pizza contemporanea con base datterini di Pula e burrata con latte sardo, capperi di Selargius disidratati, acciughe di Sant'Antioco, crema di aglio di Arborea e origano in foglie creata da Emiliana Scarpa. Impasto al finocchietto puro per Giuseppe Viola con una ricetta palermitana a base di sarde, stracciatella e pan grattato. "Cagliari-Palermo andata e ritorno" è invece il nome della pizza scelta da Marco Mulas: crema di melanzana, stracciatella, pomodorino confit, gambero rosso, guanciale croccante.

"Siamo andati a Palermo portando con noi la nostra professionalità e un pizzico di orgoglio sardo e con l'obbiettivo di valorizzare i prodotti della nostra terra.

Ritorniamo con un argento che ci ripaga dei tanti sacrifici e passione", confessano i tre chef-pizzaioli. (ANSA).