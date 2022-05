Tenta rapina in casa ma i proprietari lo mettono in fuga

Stava mettendo a segno una rapina in una casa a Maracalagonis, ma durante il colpo è stato scoperto dai proprietari che lo hanno messo in fuga e poi è stato acciuffato da Polizia e Carabinieri. Protagonista un uomo di 54 anni, finito in carcere per rapina.

L'uomo, intorno all'1, si è introdotto nella casa armato di coltello. Ha iniziato a rovistare nelle stanze, arraffando alcuni gioielli. In casa in quel momento c'erano il proprietario, un 65enne, e il figlio di 24 anni. Proprio il giovane, svegliato probabilmente dai rumori, ha sorpreso il rapinatore nel corridoio della casa. Il 54enne si è scagliato contro di lui con in mano il coltello.

Dopo una breve colluttazione e una serie di minacce è fuggito, mentre sul posto arrivavano gli agenti del Commissariato di Quartu e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia dello stesso Comune. Il rapinatore è stato rintracciato subito dopo: aveva ancora in tasca i gioielli prelevati nella casa. Durante la colluttazione e la fuga è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per essere medicato, poi è stato trasferito in carcere a Uta.