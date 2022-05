Sanità: maxi-concorso per medici alla Asl di Nuoro

Un maxi-concorso riservato esclusivamente alla Asl di Nuoro è stato avviato dall'azienda sanitaria locale per far fronte alla cronica carenza di personale medico che sta mettendo in ginocchio interi reparti dell'ospedale San Francesco. Nell'albo pretorio del sito dell'Azienda regionale della salute (Ares) è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di dirigente medico di Pediatria, Geriatria, Neurologia, Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza (Pronto soccorso), Chirurgia maxillo facciale e Urologia. Il bando è frutto delle interlocuzioni tra il direttore generale della Asl di Nuoro, Paolo Cannas, la Regione e l'Ares.

"Si tratta di un primo passo che consente di dare una prima risposta alle unità operative ospedaliere maggiormente bisognose di personale medico - spiega il dg - Inoltre stata adottata e pubblicata, sempre sull'albo pretorio del sito, una delibera a mia firma che autorizza la contestuale pubblicazione di una manifestazione d'interesse per il conferimento di incarichi con contratto libero professionale rivolto a medici specializzandi da assegnare alle unità operative del San Francesco. E' importante - precisa Cannas - dare la massima diffusione all'avviso per raggiungere il maggior numero possibile di candidati disposti ad investire il proprio bagaglio professionale nel nostro polo ospedaliero".