Auto, Rally Italia Sardegna: 60 equipaggi al via dal 2 al 5/6

Sessanti equipaggi, di 24 Nazioni, saranno al via dell'edizione 2022 del Rally Italia Sardegna, quinta prova del Campionato del Mondo Rally FIA in programma dal 2 al 5 giugno sugli sterrati della Gallura, gara valida anche per il WRC2 ed il WRC3, organizzata dall'Automobile Club d'Italia con il supporto della Regione Sardegna. piloti partecipanti potevano essere di più ma gli organizzatori sono stati costretti a limitare le iscrizioni a 60 equipaggi, escludendo una decina di team, per esigenze logistiche e regolamentari della FIA.

Sarà presente una nutrita rappresentanza di 15 piloti italiani, seguiti dai francesi con 7 iscritti, sono invece 6 i finlandesi, 4 gli spagnoli, con poi via via a seguire tutti gli altri. Al via della gara ci saranno tutti i principali equipaggi partecipanti al Campionato del Mondo con 11 vetture Rally 1 ibride che saranno affidate ai tre piloti ufficiali di Toyota - Rovanpera, leader del mondiale, Evans e Lappi - Hyundai (Neuville, Tanak e Sordo) e ai quattro di Ford MSport (Breen, Greensmith, Fourmaux e Loubet).

Ci sarà inoltre anche una quarta Yaris Rally 1 affidata a Takamoto Katsuta, mentre nel WRC2 sono 36 gli iscritti: spiccano il campione in carica Andreas Mikkelsen, il russo Nikolay Gryazin e il boliviano Marcos Bulacia sulla Skoda Fabia Rally2 Evo della Toksport. Ci sarà poi anche il finlandese Teemu Suninen su Hyundai i20 Rally 2, con i francesi Eric Camilli e Yohan Rossel in gara su Citroen C3 Rally 2. Nel Wrc 3 sono invece quattro i driver al via, da segnalare le presenze del céco Cerny e dell'italiano Brazzoli su Ford Fiesta Rally 3.