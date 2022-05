Tentano di lasciare l'Isola con passaporti falsi, 3 arresti

Si sono presentati agli imbarchi dell'aeroporto Cagliari-Elmas, pronti a partire per l'Inghilterra, ma i loro passaporti erano fasulli. Lo hanno scoperto gli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera durante i controlli nello scalo del capoluogo.

Arrestati tre cittadini georgiani di 28, 32 e 34 anni accusati di false attestazioni a pubblico ufficiale sull'identità e possesso di documenti di identificazione falsi.

Grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e le Autorità britanniche, gli operatori della Polizia di Frontiera sabato hanno bloccato i tre poco prima degli imbarchi. Due di loro dovevano raggiungere lo scalo di Londra-Gatwick mentre il terzo era diretto a Londra-Stansed.

Controllando i passaporti rilasciati dalle autorità greche e spagnole, i poliziotti hanno scoperto la contraffazione: i dati non corrispondevano a quelli contenuti nel microchip e in due casi erano privi di riconoscimento elettronico.

I passaporti falsi sono stati sequestrati e i tre sono finiti in manette. Già processati, sono stati condannati a un anno e mezzo di reclusione con l'espulsione immediata dal territorio italiano.