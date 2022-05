Premi: a Piergiorgio Pulixi il 'Ceresio in giallo'

Il giallista Piergiorgio Pulixi è il vincitore del concorso letterario Ceresio in Giallo, rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, promosso e organizzato dalla Pro Loco di Porto Ceresio. Nato a Cagliari nel 1982, già vincitore dello Scerbanenco nel 2019, Pulixi si è aggiudicato la sezione "gialli editi" con Un colpo al cuore (Rizzoli, 2021) vincendo il Premio Regio Insubrica, seguito da Letizia Triches con Omicidio a regola d'arte (Newton Compton Editori, 2020), e François Morlupi al terzo posto con Come Delfini tra pescecani (Salani, 2021).

"Oggi ad aver vinto il premio più importante - ha detto Pulixi ricevendo il riconoscimento - è la comunità dei lettori, che ha avuto il coraggio di ritrovarsi in presenza mostrando grande affetto, sostegno e partecipazione a questa importante manifestazione culturale. Spero che il Ceresio in Giallo ispiri tante altre realtà culturali danneggiate dalla pandemia a risollevarsi e a riprendere il lavoro interrotto. Tutti noi, autori, lettori, librai e professionisti del set".

"Il concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo - ha sottolineato Stefano Bruno Galli, assessore alla Cultura di Regione Lombardia - ha un'importanza rilevante sotto due punti di vista: da una parte, recupera il valore della socialità che in questi due anni di pandemia si era perso, dall'altra parte promuove l'identità culturale di un territorio meraviglioso e dei suoi laghi. Oggi abbiamo particolarmente bisogno di identità culturale dopo quello che è successo; identità che possiamo ritrovare in importanti eventi come il concorso letterario Ceresio in Giallo".