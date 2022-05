Musica: Incognito il 12 agosto a Cabras per festival Dromos

Il cartellone del festival Dromos si arricchisce della presenza degli Incognito, tra i più importanti progetti e gruppi dell'acid jazz britannico, in arrivo il 12 agosto a Cabras per l'unica tappa in Sardegna del tour italiano.

Un altro importante appuntamento per il festival in programma nell'Oristanese tra fine luglio e metà agosto, dopo Iosonouncane, atteso a Bauladu il 31 luglio, e Ludovico Einaudi, in concerto il 4 e il 5 agosto all'Anfiteatro di Tharros.

Sul palcoscenico di piazza Stagno (ore 22) il leader e fondatore Jean-Paul "Bluey" Maunick (alla voce e chitarra) sarà affiancato dalle vocalist Natalie Duncan, Vanessa Haynes e Tony Momrelle, Paul Booth al sassofono e flauto, Sid Gauld alla tromba, Matt Cooper alle tastiere, Charlie Allen e Max O'Donnell alla chitarra, Francis Hylton al basso, Francesco Mendolia alla batteria e João Caetano alle percussioni. Il concerto è promosso dall'associazione culturale Dromos in collaborazione con il Comune di Cabras.

I biglietti (20 euro inclusi i diritti di prevendita) si possono acquistare online sul sito di Dromos (https://www.dromosfestival.it/incognito).