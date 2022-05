Nuoro, l'ex Banca d'Italia diventa un museo di radio d'epoca

Lo storico stabile dell'ex Banca d'Italia in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro, inattivo da oltre due decenni, è stato venduto dall'amministrazione comunale all'imprenditore Giovanni Marinosci, per la cifra di 638mila euro e diventerà un museo di radio d'epoca. Oggi la firma del rogito notarile per la vendita dell'edificio, sottoscritto dai dirigenti comunali preposti e da Marinosci, amministratore unico della società GL Holding, titolare di un centro diagnostico privato, che ha presentato l'offerta d'acquisto di 638mila euro.

"Siamo orgogliosi di aver portato a termine la vendita di un edificio che ha un grande valore storico-architettonico - commenta l'assessora al Patrimonio Rachele Piras, presente alla firma dell'atto insieme con il vice sindaco Fabrizio Beccu - e siamo contenti che sia stato acquistato da un imprenditore che opera in città, che lo valorizzerà adeguatamente. L'auspicio è che sia anche uno stimolo per altri imprenditori locali affinché investano nella città di Nuoro, che può offrire tante occasioni di sviluppo".