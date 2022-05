Maltempo: stato di calamità in paese sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAG - Dopo l'eccezionale grandinata che ieri si è abbattuta su Mandas, paese del Sud Sardegna a circa 60 km da Cagliari, il sindaco Umberto Oppus ha convocato d'urgenza la Giunta Comunale che a tarda sera ha deliberato lo stato di calamità naturale sul territorio comunale.

"Oggi sarà mia cura - ha detto il primo cittadino di Mandas - trasmettere la delibera a tutti gli enti competenti, partendo dalla Regione Sardegna, per chiedere un immediato supporto in questa situazione particolarmente difficile. Chiedo inoltre a tutti i cittadini di segnalare in Comune i danni a colture, cose e stabili".

Ieri pomeriggio le nuvole hanno scaricato grandi quantità di chicchi di grandine che hanno invaso le campagne e le strade del territorio di Mandas. Poi la pioggia ha trasformato le vie del paese in fiumi d'acqua e ghiaccio. Oggi è il giorno della conta dei danni. (ANSA).