Lascia a Cagliari assessora Dedola, Affari Generali ad Adamo

Sostituzione lampo nella Giunta Truzzu al comune di Cagliari: via Rita Dedola, Marina Adamo è la nuova assessora con delega degli Affari Generali, Provveditorato ed Economato, Decentramento, Servizi Demografici , Elettorali e Cimitariali, Pubblica Istruzione, Rapporti con l'Università, Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

Non è un terremoto politico, ma un semplice turn over in una poltrona in quota Riformatori. Dedola lascia ufficialmente per questioni personali. Imprenditrice, 50 anni Adamo è un'esperta nel settore della gestione e del coordinamento di progetti complessi cofinanziati da fondi pubblici, in ambito sia pubblico che privato, su tematiche di innovazione tecnologica, marketing e comunicazione, pianificazione strategica ed operativa, business planning, sviluppo organizzativo, project e performance management, riammodernamento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione.

Il sindaco Truzzu l'ha nominata questa mattina. Un addio, quello di Dedola, ufficialmente senza polemiche: nella nota del Comune il primo cittadino ringrazia l'ex assessora "per l'attività svolta con grande impegno in questi anni e l'importante supporto offerto alla Giunta municipale".