Basket: Dinamo vince a Varese e ai playoff sfida Brescia

Sarà Brescia la sfidante della Dinamo Banco di Sardegna nel primo turno dei playoff. Ieri sera i biancoblu hanno vinto per 110-96 sul campo di Varese, confermando il buono stato di forma e l'ottima vena realizzatrice. Una vittoria quella di ieri sera che non è servita alla Dinamo a scalare posizioni in classifica: la concomitante sconfitta di Venezia e la vittoria di Tortona lasciano le tre squadre appaiate a quota 34 punti, ma i sassaresi per effetto degli scontri diretti chiudono al sesto posto, con i piemontesi quarti e i veneti quinti.

Così la Dinamo dovrà vedersela con Brescia, che ha chiuso la regular season al terzo posto dietro Virtus Bologna e Milano. Le partite del quarto di finale (che si assegna al meglio delle cinque sfide) si giocheranno il 16 e 18 maggio, alle 20.30, a Brescia, e il 20 maggio, stesso orario, al PalaSerradimigni. Se nessuna delle due sfidanti avrà conseguito tre vittorie si giocherà ancora a Sassari, e poi un'eventuale "bella" a Brescia.

Intanto la vittoria di ieri a Varese rafforza il morale degli uomini di coach Piero Bucchi. Straordinario ancora una volta l'apporto dell'ala lituana Eimantas Bendzius, autore di 19 punti con 5/7 da tre, e del play Robinson (18 punti e 11 assist); 18 punti anche per Bilan e Logan. "Concludiamo la regular season con una vittoria che è sempre di buon auspicio, incrociamo Brescia che è un'ottima squadra e ha dimostrato di meritare il terzo posto nel corso della stagione. Abbiamo rispetto dell'avversario ma grande fiducia nei nostri mezzi", ha commentato Bucchi a fine gara.