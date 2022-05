Mont'e Prama: Solinas, ultime scoperte fatto straordinario

"La scoperta di due nuovi giganti, da restaurare perché siano consegnati alle future generazioni quale testimonianza dell'antica civiltà sarda, è un fatto straordinario che ci deve spingere a continuare a credere, investire, programmare una strategia di sviluppo che partendo dal nostro passato sia orientata alla piena valorizzazione di un patrimonio di immenso valore". Così il governatore della Sardegna Christian Solinas commenta le novità che arrivano dal sito di Mont'e Prama.

"Una straordinaria operazione di valorizzazione del patrimonio archeologico sardo - sottolinea il presidente - portata avanti con convinzione da parte della Regione, finalizzata anche e in prospettiva a posizionare la Sardegna nel mercato turistico-culturale, attirando turisti, studiosi e appassionati dall'Italia e dall'estero per tutto l'anno".

Ammontano a 15 milioni di euro le risorse che la Regione ha assegnato alla Fondazione Mont'e Prama, costituita col Ministero e il Comune di Cabras, per investimenti in infrastrutture e promozione, oltre che per consentire la prosecuzione degli scavi e le operazioni di restauro da effettuarsi in loco, permettendo al territorio una piena fruizione del tesoro archeologico anche in chiave didattica.