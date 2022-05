Auto finisce contro un muretto, grave donna di 52 anni

Una donna di 52 anni è stata trasportata con l'Elisoccorso al Brotzu in codice rosso a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 19 a Castiadas. Ferito, ma in modo meno grave, il figlio di 30 anni che è stato invece ricoverato al Policlinico di Monserrato.

Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 11,200. La donna al volate di una Fiat Panda con a bordo il figlio, forse a causa dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo dell'auto che dopo una sbandata è finita fuori strada. La Panda ha terminato la sua corsa contro un muretto. Gli altri automobilisti che transitavano in zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del 118 e l'Elisoccorso. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre i militari si sono occupati dei rilievi.