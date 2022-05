Aggredisce vigilante e cerca di rubargli pistola, arrestato

Ha aggredito la guardia giurata che tentava di aiutarlo e ha provato a rubargli la pistola. È accaduto durante la notte in via Newton a Cagliari. Protagonista un 26enne di Selargius, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Poco prima delle 3 al 112 è arrivata la segnalazione di un'aggressione. Arrivati sul posto i militari hanno trovato il giovane sanguinante e il vigilante dolorante. Alla vista degli uomini in divisa, il 26enne si è scagliato anche contro di loro.

Una volta bloccato, i carabinieri hanno appurato che poco prima la guardia giurata aveva visto il giovane a terra, attivandosi per aiutarlo. Ma il 26enne ha risposto aggredendolo e cercando di portargli via la pistola dalla fondina.