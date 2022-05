Teatro: orsetti gommosi protagonisti della pièce di Batisfera

Orsetti contro dinosauri. I colorati bonbon gommosi con le sembianze dei simpatici animali diventano epici eroi nella pièce tragicomica della compagnia teatrale Batisfera "La Grande guerra degli orsetti". Uno "spettacolo da tavolo" in dieci "combattimenti", che, dopo il felice esordio nel 2019 al Festival Strabismi di Cannara e altre partecipazioni a vari festival, debutta a Cagliari, dal 12 al 22 maggio al Lazzaretto.

Diciotto gli appuntamenti disseminati in dieci giorni, un massimo di 25 i partecipanti. Su una scrivania viene "disegnato" lo spazio scenico dove tutto è pensato con cura, scenografia, musica, luci, architetture, dettagli. A calcare la scena sarà un ampio spiegamento di forze davvero "speciali": un zuccheroso e colorato esercito di duemila caramelle dall'intenso gusto di frutta pronto a sfidare i più temibili abitanti della nazione confinante. Verde Mela, Giallo Limone e Rosso Lampone sono i protagonisti di questa favola per adulti, "metafora della natura umana, tra luci e ombre - spiega Angelo Trofa che firma regia e drammaturgia - Gli spettatori si immergono in un mondo immaginario dove viene rappresentata una guerra senza senso. Con una riflessione sul vero senso della parola sconfitta".

Voci narranti e anche interpreti sono l' attrice Valentina Fadda e l'attore Leonardo Tomasi. La colonna sonora è della cantautrice Chiara Effe, che per la prima nel capoluogo sardo presenta in anteprima "La ballata degli Orsetti", brano scritto appositamente per lo spettacolo e accompagnato da un videoclip di Micaela Cauterucci. La voce fuori campo è di Tino Petilli.

Nei giorni della rappresentazione il pubblico potrà subito immergersi tra le atmosfere di un mondo immaginario, "un contemporaneo medioevo", sottolinea Filippo Grandulli che firma lo speciale allestimento, con le grafiche di Daniele Coppi.

Prevista inoltre la presentazione del libro "La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi" edito da Hortus Libri nella collana Parole Mai Scritte.