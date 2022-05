Progetto Aou Sassari per pazienti con tumore polmonare

(ANSA) - SASSARI, 06 MAG - L'Aou di Sassari ha messo a punto un progetto di assistenza multispecialistica continua per la cura dei pazienti con tumore polmonare. Il progetto "Topp" è stato presentato presentato alla SDA Bocconi di Milano per la fase finale dell' "Oncology Management Fast Track", corso di perfezionamento per oncologi promosso da Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi ospedalieri, e dalla stessa SDA Bocconi.

Si tratta di un approccio multidisciplinare alla malattia, che ha mosso i primi passi all'interno dell'Aou sassarese nel 2021: l'ambulatorio vede tre medici che, durante la prima visita, valutano il paziente in modalità simultanea, controllano la sua documentazione, lo visitano, evidenziano così le problematiche maggiori, e comunicano la diagnosi.

Sono sempre loro che propongono un programma terapeutico oncologico e un follow-up pneumologico o antalgico personalizzato. Inoltre, nel progetto è prevista anche la figura dello psicologo.

L'attenzione dell'ambulatorio si concentra su quei soggetti con neoplasia inoperabile che stanno affrontando una terapia anti neoplastica attiva, con terapie che contribuiscono ad aumentare la sopravvivenza e quindi la prevalenza dei pazienti con neoplasia polmonare in fase avanzata. Pazienti che, in questa fase, sono in carico in via quasi esclusiva all'oncologo di riferimento ma che, spesso, necessitano di valutazioni esterne all'oncologia stessa, quali consulenze pneumologiche, terapia antalgica e cure palliative.

Nel 2021 l'ambulatorio ha preso in carico carico circa 140, di cui circa l'80% con una forma di tumore avanzata, inoperabile.

