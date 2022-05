Fondazione Mont'e Prama, c'è la terna per la direzione

Individuata la terna che concorrerà alla nomina del primo direttore della Fondazione Mont'e Prama. La commissione giudicatrice del concorso ha selezionato, come da bando, i tre nomi da proporre al cda della Fondazione, che poi provvederà alla individuazione definitiva.

Tra i dieci candidati e candidate che il 29 e 30 aprile hanno sostenuto la prova del colloquio finale sono stati selezionati Nadia Canu, Paolo Sirena e Raimondo Zucca.

Canu è una funzionaria della Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Sassari e Nuoro. Sirena è invece uno specialista di Legislazione turistica e normativa dei Beni culturali e ha diretto in passato la Fondazione Meta di Alghero.

Zucca è un archeologo, docente di Storia romana all'Università di Sassari. Tre profili di assoluto rispetto, secondo la commissione. Ora la parola alla Fondazione che dovrá valutare quali strategie i candidati vogliono mettere in pratica per valorizzare i Giganti, i tesori archeologici e gli spazi a disposizione.