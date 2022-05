Sassari, screening specialistici in regalo a chi dona sangue

(ANSA) - SASSARI, 05 MAG - Si chiama "Un dono a chi dona", ed è la nuova iniziativa dell'Avis provinciale di Sassari e dell'associazione Sardegna For You, grazie alla quale i donatori di sangue potranno usufruire di un'assistenza sanitaria specialistica partecipando a giornate di prevenzione organizzate nelle 34 sedi dell'Avis sassarese sparse per la provincia. In pratica il donatore di sangue potrà eseguire uno screening gratuito a sua scelta fra quelli proposti dall'Avis.

In circa 6 mesi saranno effettuati oltre 3mila screening gratuiti. Si inizia il 14 maggio, nella sede provinciale dell'Avis di Sassari, a San Giacomo Medas, località San Camillo, con lo screening ecografico carotideo e lo screening ecografico dell'aneurisma dell'aorta addominale. "Prevenzione ed educazione alla salute sono al centro del progetto nato grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, nell'ambito di una forte sinergia tra Avis Provinciale Sassari, Sardegna for You, e Mater Olbia Hospital", spiega il presidente della Provinciale, Antonio Dettori. "Grazie a questa partnership abbiamo la possibilità di ringraziare i donatori che si impegnano costantemente e che danno il loro prezioso contributo per una causa importantissima, ovvero quello di raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza di sangue in Sardegna, ma anche di informare i cittadini sull'importanza della prevenzione per la tutela e la salvaguardia della salute".

Gli screening possono essere prenotati per telefono rivolgendosi alla sede Avis di riferimento, oppure attraverso il sito internet di Sardegna For You, in modo da non creare assembramenti e lunghe file di attesa. (ANSA).