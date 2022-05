Scuola: sciopero e corteo docenti e Ata venerdì 6 a Cagliari

Docenti e personale Ata di nuovo in piazza venerdì 6 maggio a Cagliari per lo sciopero generale indetto da Cobas, Usb e altre sigle sindacali. Appuntamento fissato per le 9.30 in piazza Garibaldi con striscioni e bandiere. Tra le motivazioni della giornata di protesta anche la difesa del principio costituzionale del ripudio della guerra e il no a qualsiasi tipo di coinvolgimento bellico. Poi i temi che riguardano direttamente la scuola: contro i quiz Invalsi e il nuovo decreto sull'istruzione.

"Su reclutamento e formazione si introduce un vero percorso a ostacoli e un inaccettabile esborso economico per la stabilizzazione dei precari e una formazione in orario aggiuntivo per tutti", denunciano i promotori della protesta. Tra le richieste poi il rinnovo del contratto "scaduto ormai da più di 2 anni, con aumenti significativi uguali per tutti che permettano di recuperare il 20% del potere d'acquisto perso negli ultimi decenni e di difendere i salari reali dalla ripresa dell'inflazione e dal carovita drammaticamente peggiorati dalle guerre in corso". E ancora "contro il lavoro gratuito degli studenti in Pcto e negli stage".