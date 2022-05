Oltraggio a lapide carabiniere ucciso, denunciato l'autore

E' stato identificato e denunciato il responsabile del danneggiamento e oltraggio alla targa commemorativa del carabiniere Walter Frau, in località Ped'e Semene, sul luogo in cui, il 16 agosto 1995, il militare fu trucidato insieme al collega Ciriaco Carru nella strage di Chilivani. I carabinieri della Compagnia di Ozieri, in collaborazione con il Nucleo investigativo del Comando proviniciale di Sassari e del Ris di Cagliari, sono risaliti all'autore, un uomo ultracinquantenne residente a Ozieri, già noto alle forze dell'ordine.

Alle indagini hanno contribuito le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati messi a disposizioni dagli stessi cittadini con grande senso di collaborazione. Lo sfregio era stato compiuto il 9 aprile scorso, quando la targa commemorativa deposta a Ped'e Semene, località vicino a Chilivani, era stata divelta e trasportata fino al centro storico di Ozieri, adagiata su un muro sul quale erano state scritte parole oltraggiose contro l'Arma dei carabinieri. Nell'abitazione dell'uomo i militari hanno trovato materiale compatibile con l'atto vandalico e hanno proceduto con la denuncia alla Procura della Repubblica.