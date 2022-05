Cagliari, 10 milioni per messa a dimora di 228mila alberi

La Città Metropolitana di Cagliari ha pubblicato un avviso per la presentazione di proposte di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da realizzare nei Comuni dell'area metropolitana. A disposizione ci sono 9,960 milioni di euro, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'avviso è destinato ai Comuni del territorio con la finalità di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità.

L'obiettivo è la messa a dimora di 228 mila alberi nel triennio 2022-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale del territorio.

"Oggi più che mai sentiamo forte la responsabilità di garantire la massima tutela dell'ambiente in cui viviamo, che rende unico il nostro territorio, e coinvolgere ora i Comuni in questo progetto di forestazione già avviato come Città Metropolitana è un tassello che mi rende particolarmente orgoglioso", spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. "La Città Metropolitana ha aderito al bando del Mise con un ruolo centrale che vuole essere di guida per i nostri Comuni e consenta a tutti, grazie a un lavoro di co-progettazione, di raggiungere obiettivi più ambiziosi attraverso l'implementazione di un patrimonio naturalistico già di pregio, nella nuova visione univoca di un grande sistema sostenibile metropolitano".

La Città Metropolitana di Cagliari è il soggetto attuatore degli interventi, che redige progetti propri e seleziona le proposte predisposte dai comuni da presentare al ministero della Transizione Ecologia sulla base di un punteggio, attribuito secondo i criteri stabiliti nell'avviso.

I progetti devono essere presentati dai comuni alla Città Metropolitana entro le 9 del 16 maggio.