Tumori: tornano nelle piazze le azalee della ricerca Airc

Domenica 8 maggio, in occasione della festa della mamma, le azalee della Fondazione Airc ritornano nelle piazze per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Anche la Sardegna in prima linea: quest'anno sono previste 240 postazioni in più di 190 Comuni, con alcuni banchetti a disposizione già da sabato. In 38 anni di vita l'Azalea della Ricerca ha consentito di raccogliere oltre 280 milioni di euro.

Circa una donna su 3 è colpita da un tumore nel corso della vita. Nel 2021 sono stati stimati oltre 182.000 nuovi casi di cancro fra le donne. Nell'Isola, secondo i dati del comitato regionale Airc, i donatori attivi sono quasi 37mila per un totale di 412mila euro. Avviato con i fondi raccolti due progetti di ricerca e un programma speciale.