Polpa di ricci venduta senza etichetta,multe della Forestale

Tremila euro di multe, oltre 1,3 kg di polpa di riccio sequestrata, 18 esercizi commerciali ispezionati. È il bilancio dei controlli effettuati dal personale del Corpo forestale a Sant'Antioco, Iglesias, Carloforte e Portoscuso. "I controlli - spiegano dalla Forestale - hanno riguardato esclusivamente le attività commerciali dedite alla prima vendita dei prodotti ittici come magazzini all'ingrosso e le attività di somministrazione degli alimenti trasformati come ristoranti e pizzerie". In due ristoranti a Carloforte e Carbonia sono state accertate violazioni amministrative relative alla mancata documentazione sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici e sono state elevate le salate sanzioni.