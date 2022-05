Incendi: multe più severe a trasgressori, fino a 50mila euro

Sanzioni più severe - variabili tra i 5.000 e i 50mila euro - per chi trasgredisce i divieti e l'anticipazione al 15 maggio del bollettino quotidiano di definizione del grado d'allerta nelle venticinque zone in cui è stato suddiviso il territorio. Sono queste le novità più rilevanti contenute nell'aggiornamento 2022 delle prescrizioni regionali antincendio appena approvato dalla Giunta su proposta dell'assessore dell'Ambiente Gianni Lampis.

"Sono ancora impresse nella mente dei sardi le dolorose immagini dei roghi che hanno funestato l'Isola durante la scorsa estate - ha ricordato il presidente della Regione Christian Solinas - perciò, oltre alle doverose prescrizioni per la campagna antincendio 2022, è anche necessario invitare ad un maggior senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dell'ambiente, confidando nell'amore per l'Isola, vissuto intensamente non solo dai sardi ma anche dai tanti turisti che ogni anno la percorrono".

L'assessore Lampis ha sottolineato come "l'approvazione tempestiva delle prescrizioni consente un'immediata applicazione e l'avvio di una capillare campagna di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolta alla popolazione per favorire le attività di prevenzione degli incendi e lo sviluppo di una coscienza ambientale, anche attraverso la divulgazione delle prescrizioni ad enti locali, scuole, associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, porti, aeroporti".