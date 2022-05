Cinema:a Cagliari gli attori Serra Yilmaz e Lorenzo Balducci

Il 4 maggio arrivano a Cagliari Serra Yilmaz, musa di Ferzan Özpetek, e Lorenzo Balducci, entrambi nel cast di "La sposa nel vento", l'ultimo capitolo della trilogia di genere firmata dal regista Giovanni Coda. Un importante evento che vede ospiti per alcuni giorni nel capoluogo sardo e sul set del film di Coda due professionisti tra i più apprezzati del cinema italiano e internazionale.

L'attrice di origine turca conosciuta anche in Italia grazie alla sua partecipazione nella maggior parte dei film di Ferzan Özpetek, e l'attore romano, l'esordio sul grande schermo nel 2001 con I cavalieri che fecero l'impresa di Pupi Avati cui sono seguite tantissime esperienze nelle fiction televisive e teatrali e una lunga serie di film, saranno entrambi impegnati sul set della nuova pellicola del regista cagliaritano. "Serra sarà non solo interprete ma anche una delle voci narranti del film, mentre Lorenzo presterà la sua voce nel ruolo di Antonio Julio Mella che è stato un politico cubano, tra i fondatori del Partito Comunista di Cuba del 1925 - spiega Giovanni Coda - Mella è stato per anni il compagno di Tina Modotti".

Il regista firma l'ultimo capitolo della trilogia sulla violenza di genere dopo "Il Rosa Nudo" (2013) e "Bullied to Death" (2015), opere queste ultime che hanno ottenuto e ancora stanno ottenendo tantissimi premi e un grande successo di critica e pubblico internazionale. "La sposa nel vento", in fase di lavorazione, è un nuovo racconto di discriminazione e violenza scritto e diretto da Coda, prodotto da Movie Factory con il contributo della Regione Sardegna e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, costruito con un linguaggio più diretto e con la poetica che da sempre contraddistingue il regista cagliaritano.