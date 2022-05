Sant'Efisio: investitura dell'Alter nos Viviana Lantini

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAG - Questa mattina in Municipio si è svolta la cerimonia d'investitura dell'Alter Nos Viviana Lantini.

"Io sindaco di Cagliari, per volontà popolare, nomino te, Viviana Lantini, Alter Nos, per rappresentare l'Amministrazione in tutte le manifestazioni che si organizzeranno in onore di Sant'Efisio Martire": con la tradizionale formula il sindaco Paolo Truzzu ha insignito l'assessora della fascia tricolore e del "Toson d'oro", onorificenza concessa alla Città di Cagliari da Carlo II, re di Spagna nel 1679. Davanti il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, l'Arciconfraternita del Gonfalone e la figlia dell'Alter Nos.

"Benvenuti nella casa comunale. Oggi è una giornata importante.

Insieme alla 366/a Festa di Sant'Efisio, alla possibilità di riabbracciare il nostro Santo tutti insieme, celebriamo anche la Festa dei lavoratori", ha esordito il Truzzu rivolgendosi anche ai reporter presenti in sala.

"Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno consentito che questa Festa si potesse celebrare. Tutti coloro hanno lavorato in dieci giorni per fare in modo che oggi tutti i cagliaritani, tutta la Sardegna possa tornare a vivere finalmente questo bellissimo momento".

"Voglio ringraziare anche tutti coloro i quali hanno lavorato in questi anni perché ci hanno permesso di essere qui oggi e che sono splendidamente rappresentati dalla nostra Alter Nos.

Ringrazio in particolar modo il personale sanitario. Un pensiero voglio anche dedicarlo a tutte le persone che hanno sofferto e perso il lavoro. Oggi però è la giornata della ripartenza, di festa e di gioia". (ANSA).