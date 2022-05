Incendio a Sestu, distrutte una betoniera e un'auto

Un vasto incendio si è sviluppato durante la notte in un terreno privato in località More Corraxi a Sestu.

Le fiamme, le cui cause non sono ancora state accertate, hanno devastato una betoniera, varie attrezzature, un'auto e parzialmente il tetto di un deposito di fieno.

Il rogo è scoppiato intorno alle 23. Sul posto sono arrivate due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando di Cagliari che hanno spento le fiamme evitando che coinvolgessero una bombola di acetilene e altre auto parcheggiate nel terreno.

L'intervento è durato fino alle 3 di notte.