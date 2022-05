Auto contro guardrail, grave un 21enne a Lotzorai

Un ragazzo di 21 anni di Arzana è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 nella strada che da Lotzorai porta a Santa Maria Navarrese, in Ogliastra. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Lanusei. Data la gravità della situazione per un grave trauma cranico, i medici dopo alcune ore hanno deciso di trasferirlo con l'elisoccorso dell'Areus all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione e dove potrebbe essere operato nelle prossime ore.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nell'auto guidata da un amico che all'altezza di Lotzorai avrebbe sbandato andando a impattare violentemente sul guardrail. Sul posto oltre ai medici del 118 sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.