Tutto pronto per Carrasciali Timpiesu versione primaverile

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 29 APR - Ritorna dopo i due anni pandemia il "Carrasciali Timpiesu", la grande manifestazione del carnevale di Tempio Pausania che per non rinunciare ancora alle sfilate quest'anno si svolgerà in versione primaverile, dal 7 al 14 maggio.

Il programma del Carrasciali è stato presentato oggi dal sindaco di Tempio, Gianni Addis, affiancato dall'assessore regionale alla Cultura, Andrea Biancareddu e dall'assessora comunale al Turismo, Elizabeth Vargiu. "Nonostante le incertezze, questa edizione può prendere il via. L'accordo e la comunione di intenti fra amministrazione, carrascialai e partner, con l'impegno di tutti gli uffici e dell'assessore Vargiu, ci mette oggi in condizione di riaccendere i riflettori su un evento che non ha solo una sua valenza culturale e sociale, ma anche economica e turistica", ha detto il primo cittadino.

Il tema di questa edizione è "Giù la maschera", come ha spiegato il direttore artistico Alessandro Achenza. Il primo appuntamento è fissato per il 7 maggio alle 16 con la discesa dei Carruleddi, La Soap Box Race Carnival edition. Il matrimonio fra Re Giorgio e la popolana Mannena, si celebrerà, con qualche sorpresa a partire dalle 16 di domenica 8 maggio; ad accompagnare i novelli sposi, saranno la Corte del Re e quella della Regina, i carri a concorso, e i tanti gruppi e carri estemporanei e gli ospiti. La manifestazione sarà trasmessa in dirette televisive e via web, con Teleregione live, Canale 48Tv e Videolina.

Dal 7 al 14 maggio sarà inoltre possibile visitare il Museo del Carnevale con ingresso libero, nello Spazio Faber, in piazza Mercato. (ANSA).