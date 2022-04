Tre nuove isole ecologiche nelle borgate di Sassari

Il Comune di Sassari ha attivato da oggi tre nuove isole ecologiche informatizzate nelle borgate di San Francesco, Caniga e Bancali. L'accesso all'Isola ecologica è limitato e controllato con videocamere. Gli utenti serviti con il porta a porta possono conferire i propri rifiuti in caso di particolari esigenze (feste private, impossibilità di rispettare il calendario a causa di un viaggio).

L'Isola ecologica dispone di 6 portelloni informatizzati, ognuno per frazione di rifiuto: carta, plastica, barattolame, vetro, secco residuo e organico. L'accesso è riservato ai cittadini la cui abitazione sia nell'area di riferimento per l'isola ecologica.

L'utente si identifica con la tessera sanitaria e seleziona il materiale che intende conferire. Si tratta di un servizio aggiuntivo al regolare porta a porta e non un metodo alternativo di conferimento dei rifiuti. Saranno consentiti a ogni nucleo familiare sei conferimenti all'anno per frazione. Chi ha ricevuto una esplicita deroga dal Settore Ambiente e Verde pubblico potrà invece conferire seguendo le giornate del calendario per la raccolta porta a porta. Se i contenitori dell'isola sono pieni, le bocche di conferimento non saranno abilitate fino allo svuotamento della stessa. Il cittadino in nessun caso può abbandonare il rifiuto. Il sistema di videosorveglianza permetterà di sanzionare i trasgressori.